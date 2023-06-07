مخطوفون شاركوا في جنازة المكحل يضربون عن الطعام في سجون عصابة الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ مخطوفون على خلفية مشاركتهم في تشييع المكحل في مدينة إب (وسط اليمن)، إضرابا عن الطعام في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وقالت مصادر مقربة من عائلاتهم إن "أربعة من المخطوفين على ذمة جنازة الناشط المعروف بالمكحل في الأول من رمضان الماضي، بدأوا منذ أيام إضرابا مفتوحا عن الطعام".



واضافت، أن مليشيا الحوثي نقلت المخطوفين، وهم "علي السياغي، محمد الشيبة، عصام الحداد، ومعاذ الصباحي"، من سجن الأمن السياسي في محافظة إب قبل أيام إلى سجن مجهول يعتقد أنه في صنعاء، لإجبارهم على رفع الإضراب.



وكانت مليشيا الحوثي خطفت العشرات من أبناء محافظة إب، عقب هتافات المتظاهرين خلال تشييع المكحل الذي قضى بظروف غامضة في سجن المليشيا، من قبيل: "الحوثي عدو الله.. وارحل ياحوثي".



في السياق، أفاد الناشط إبراهيم عسقين عبر"تويتر" بأن أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية تنوي اعتقال بعض الناشطين والإعلاميين المؤثرين في إب لإرهابهم من أجل عدم الخوض في أي انتهاك يحدث مستقبلا داخل المحافظة، وسط اليمن.



وكان عسقين قال في تغريدة أمس الإثنين، إنه "لا يستبعد أن قيام مليشيات الحوثي بنقل المختطفين هدفه تلفيق تهم لهؤلاء الشباب وبثها في شكل فيديوهات كما هي عادة المليشيا".

