شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية تستعرض أكثر منطقة مثيرة في جسدها وتولع الشباب بصورها الساخنة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

وارتدت شمس الكويتية في إطلالتها الجديدة بلوزه منقوشه وبنطال جينز مجسم وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها،

أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر جذابه وناعمة.

أحدث أعمال شمس الكويتية

طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

كليب “يا متعلم” غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى.

شمس الكويتية في مسلسل “سرة الباتع”

شاركت شمس الكويتية في الموسم الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل “سره الباتع” مع المخرج خالد يوسف فى اول تجربة تمثيلية لها وأول تعاون مع خالد يوسف.

ومسلسل “سره الباتع” من بطولة الفنانين: رانيا التومي، مصطفى درويش، هالة صدقي، سهير المرشدي، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، حنان مطاوع، وعدد من الوجوه الشابة، من بينهم: ميدو عادل وشريف حافظ وهدى الإتربي وخالد أنور وسلمى جلال وإسلام حافظ والمطرب مالك.

وشمس الكويتية هي مغنية كويتية، أصلها سعودي، ولدت في 28 أبريل 1980، في منطقة حفر الباطن في السعودية، واسمها الحقيقي شمس بندر نايف الأسلمي.

