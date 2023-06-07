شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "طبيب سعودي" لم يتمالك نفسه أمام سيدة أجنبية ففحصها بمنتهى الدقة.. وبعد مغادرتها كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت صحيفة بيلد الألمانية حكماً بتغريم طبيب سعودي في ألمانيا، وذلك بتهمة الإساءة لمريضة أثناء الكشف عليها ، بعد أن رفعت المرأة دعوى ضده .

وقامت المرأة التي تبلغ من العمر 26 عاماً بزيارة العيادة التي يعمل بها الطبيب في هامبورغ من أجل الكشف على حساسية بالجلد ، بيد أن الطبيب المتدرب الزائر أراد فحصها بدقة بحسب وصفها .

وقدمت المرأة شكوى ضد الطبيب فور مغادرتها العيادة ، حيث حكمت محكمة هامبورغ على الطبيب بالغرامة المالية وقدرها 2250 يورو وذلك بتهمة إهانة السيدة ، كما أن الصحيفة ذكرت أن إجراءات أخرى ستتخذ بحقه لاحقاً. وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الصحة بولاية شتوتغارت يدرس ملفه لفحص إمكانية سحب ترخيصه لممارسة الطب.

فيما دافع الطبيب عن نفسه أمام المحكمة أنه أراد التأكد بعدم وجود أمراض أخرى تعاني منها ، وبرر تصرفاته بضيق الوقت في العيادة..