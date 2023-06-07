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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثقت مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني، مقاطع فيديو لرجل يلوح إليها ويطالبها بمهاتفته خلال تواجدها في لندن مع صديقاتها. اقراء ايضاً : و الفيديو القحطاني وهي تتواجد في أحد المطاعم على ما يبدو ويظهر في الجهة الموازية رجل خلف لوح الزجاج وهو يلوح لها بيده ثم يطالبها بمهاتفته على الجوال. و ر ا م جراءة الرجل فابتسمت وعلقت: “كدة عيني عينك محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يذهب بنفسه للمباركة لولي عهد الاردن ورجوة 'شاهد لحظة وصوله صور محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يذهب بنفسه للمباركة لولي عهد الاردن ورجوة 'شاهد لحظة وصوله صور from-yemen.com صدمة العمر لسعوديين الامير محمد بن سلمان يعلن عن خبر ويفرح المغتربين .. واحزن كل سعودي صدمة العمر لسعوديين الامير محمد بن سلمان يعلن عن خبر ويفرح المغتربين.. واحزن كل سعودي from-yemen.comJubna Ads Choice السعودية رهف القحطاني تتعرض لموقف غريب في لندن. ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا . وقد تم استيراد هذا الخبر السعودية رهف القحطاني تتعرض لموقف غريب في لندن.، من مصدره الاساسي موقع العين اونلاين. ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى السعودية رهف القحطاني تتعرض لموقف غريب في لندن...: السعودية رهف القحطاني تتعرض لموقف غريب في لندن..

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