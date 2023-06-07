شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تعيّن لأول مرة امرأة سفيرة لدى اليمن.. من هي عبدَة شريف؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت بريطانيا تعيين المحامية القانونية عبدَة شريف اوبي، سفيرًا جديدًا للمملكة المتحدة لدى اليمن، خلفا لريتشارد أوبنهايم الذي سينتقل إلى منصب دبلوماسي آخر، على أن تبدأ السفيرة عملها في شهر سبتمبر القادم.

وعملت الدبلوماسية المعينة سفيرا لليمن منذ 20 عاما في وزارة الخارجية البريطانية، حيث تقلدت العديد من المناصب كان أخرها رئيس قسم العراق والجزيرة العربية ومديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما عملت نائبة لسفراء المملكة المتحدة في بيروت وبعثة لندن لدى المجلس الأوروبي ورئيس مكتب بريطانيا في بنغازي الليبية.

وهي المرة المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة المتحدة بتعيين امرأة في منصب سفيرا لها لدى اليمن.

ولدت في لندن لأسرة باكستانية مسلمة مهاجرة، وفي عام 2001 بدأت مسيرتها المهنية كمحامية في مكتب خاص، ثم التحقت عام 2003 للعمل بوزارة الخارجية البريطانية كمديرة قانونية.

خلال 3 سنوات اكتسبت عبدَة شريف مهارات الدبلوماسية القانونية، وعام 2006 عُينت في السفارة البريطانية ببغداد بمنصب مستشارة قانونية ورئيسة قسم العدل وحقوق الإنسان، واستمرت في هذا المنصب لمدة سنتين.

من 2009- 2011، شغلت منصب نائب السفير في بعثة المملكة المتحدة لدى المجلس الأوروبي، وعام 2011، عُيّنت رئيسًا لمكتب المملكة المتحدة في بنغازي الليبية.

وعام 2012 تم تعيينها في منصب نائب السفير البريطاني في بيروت، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2016، حيث عادت إلى لندن ليتم تعيينها في وزارة الخارجية البريطانية نائب مدير إدارة استراتيجية سيادة القانون والارتباط. وشغلت هذا المنصب لمدة عام فقط، ثم تم تعيينها نائبة المدير لمكتب مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي استمرت فيه حتى عام 2019.

ومنذ عام 2019- 2022، شغلت منصب رئيس قسم العراق والجزيرة العربية بمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وفي يونيو 2023، تم تعيينها سفيرة للملكة المتحدة لدى اليمن.

هذا ورحب السفير البريطاني السابق لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم بتعيين السفيرة الجديدة، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" بعد إعلان تعيينها: "‏اهلا وسهلا، مبارك لعبدة شريف بمناسبة تعيينها سفيرا للمملكة المتحدة ابتداءً من سبتمبر القادم، أعلم أنها ستقوم بعمل رائع في ذلك الحين".