تعز.. السلطة المحلية تؤكد تسهيل أنشطة المنظمات الإنسانية في المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، اهتمام السلطات المحلية بتسهيل أنشطة ومشاريع المنظمات والمؤسسات الإنسانية في مختلف مديريات المحافظة التي تتعرض للحرب والحصار من قبل جماعة الحوثي منذ تسع سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ تعز نبيل شمسان، مع ممثل منظمة اكسبت انترنشنال اليابانية، لبحث التدخلات التنموية والمجتمعية في المجالات التعليمية والحماية والتأهيل والدعم النفسي، وفقا لوكالة سبأ.

وأشاد المحافظ بتدخلات المنظمة اليابانية في عدد من المجالات، مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بأنشطة ومشاريع المنظمات والمؤسسات وتسهيل مهامها وتنسيق عملية الاستجابة بما يتوافق مع احتياجات وخطة المحافظة وأولياتها في المجالات المختلفة.

بدوره، استعرض فريق منظمة اكسبت انترنشنال، عدد المشاريع المنفذة خلال المرحلة المنصرمة.

وأشار الى ان المنظمة ستعمل بالمرحلة القادمة وفق خطة تنموية تشمل تنفيذ عدد من التدخلات منها دعم قطاع التعليم وإعادة تأهيل الشباب المتأثرين من الحرب وتقديم المساعدات للنازحين والفئات الأشد فقراً.