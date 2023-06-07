شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كيفية الحصول على فيزا دبي للمقيمين في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ]بإحدى دول خبر جديد كذلك يجب و كما يشترط وجود صورة شخصية ملونة. كذلك يتم رفض الطلب بعد مرور مدة 30 يوما في حال إعادته بسبب وجود نقص في المعلومات أو في الوثائق المطلوبة.

•كما يتم رفض الطلب إذا تمت إعادته 3 مرات بسبب وجود نقص في المعلومات أو في الوثائق المطلوبة.

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الشروط والأحكام قابلة للتغيير دون إشعار سابق. طريقة استخراج فيزا دبي للمقيمين في السعودية الدخول إلى خدمة الحصول على فيزا دبي للمقيمين فيالسعودية gdrfad.gov.ae/ar/services. إرسال عبر الواتس اب WhatsApp ثم بعد ذلك أدخل كافة المعلومات فى الخانات المحددة الدفع لها. • ثم أرفق كافة الأوراق المطلوبة. ا

: وضة حس عد ذلك سدد : شروط الحصول على فيزا دبي للمقيمين في السعودية، التي حددتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة لجميع الأجانب المقيمين في المملكة العربية الشعودية والراغبين بزيارة دبي شروط الحصول على فيزا دبي للمقيمين في السعودية من الشروط المطلوبة للحصول على فيزا دبي للمقيمين في السعودية هي: • يجب أن يكون لدى ا إقامة سارية • يجب أن يكون لدى الشخص إقامة سارية المفعول بإحدى دول مجلس تعاون دول الخليج. •

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يجب وجود جواز السفر الأصلي. كما يشترط وجود صورة شخصية ملونة. •كذلك يتم رفض الطلب بعد مرور مدة 30 يوما في حال إعادته بسبب وجود نقص في المعلومات أو في الوثائق المطلوبة. كما يتم رفض الطلب إذا تمت إعادته 3 مرات بسبب وجود نقص في المعلومات أو في الوثائق المطلوبة. .: •كذلك

إن كافة الشروط والأحكام قابلة للتغيير دون إشعار سابق. طريقة استخراج فيزا دبي للمقيمين في السعودية الدخول إلى خدمة الحصول على فيزا دبي فيالسعودية gdrfad.gov.ae/ar/services بعد ذلك انقر على زر الخدمات. ثم سجل الدخول إلى الموقع. • ب

عد ذلك أدخل كافة المعلومات في الخانات المحددة لها. •

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أرفق كافة الأوراق المطلوبة. بعد ذلك سدد الرسوم المفروضة حسب طرق الدفع المتوفرة.

انرسوم ولمدة 30يوم هي 350درهما اماراتيا فقط يتم توزيعها .تبلغ رسوم الطلب 100درهااماراتيا

.وكما تبلغ رسوم الخدمات الالكترونية 28درهمت امارتيا .وتبلغ رسوم الهيئة الاتحادية 22درهكاامتراتيا .الاان القمية النهائية للرسوم تختلف حب البيانات: كيفية الحصول على فيزا دبي للمقيمين في السعودية.