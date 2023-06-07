شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مجزرة مخيفه في جنوب السعودية وحزن عميق يخيم الشارع السعودي.. إليك ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل فديو يوثق نفوق عدد كبير من الغنم داخل الحضيرة نتيجة صاعقه وسط استمرار هطول الأمطار والرعد وظهر في الفديو عدد من الأشخاص وهم يفحصون الأغنام النافقة للبحث عن الحي منها ، وإخراجه من الحظيرة إلى مكان آمن ، فيما يتحدث مصور الفيديو معهم ، قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون .. طلع الغنم الباقية حية " . .

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