شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دون كفيل أوترحيل.. السعودية تحدد 4 شروط للحصول على إقامة 10 سنين للوافدين بالمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حددت المملكة العربية السعودية 4 شروط آ للحصول على إقامة 10 سنين وأكثر للوافدين الراغبين البقاء بالمملكة، وتمكنهم هذه الإقامة من العمل بلا كفيل والبقاء دون ترحيل. آ وأما عن شروط تجديد الإقامة الجديدة للوافدين فتتمثل في آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ١- آ أن يكون الوافد من فئة المستثمرين، أي أنه من فئة التجار الذين لهم أعمال تجارية داخل المملكة. ٢- أن يكون الوافد ملتزم بتسديد الرسوم وليس عليه مخالفات وغرامات ورسوم مستحقة وكذلك مشاكل أمنية. ٣- أن يكون الوافد لديه من ذوي الكفاءة العلمية والتخصصية . ٤- أن يكون الوافد إضافة للمملكة وليس عبئ أو من ضمن العمالة العشوائية والسائيبة ويقدم شيء جديدا. كما أن هناك أولويات في الإقامة لعدة فئات منها :- ١ - مواطني مجلس التعاون الخليجي ٢- أبناء المواطنة من زوج وافد ٣- أبناء الوافدة من أب سعودي ٤- وكذلك المجنسين.

كانت هذه تفاصيل خبر دون كفيل أوترحيل.. السعودية تحدد 4 شروط للحصول على إقامة 10 سنين للوافدين بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.