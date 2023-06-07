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عدن - ياسمين التهامي - وحش الطرق الجبلية فورد برونكو موديل 2023 في السعودية.. أسعار ومواصفات

تعد علامة فورد من أشهر العلامات التجارية للسيارات في السوق السعودي، حيث تقدم باقة متنوعة من الطرازات في السوق السعودي، وتعد سيارة فورد برونكو موديل 2023 من أحدث طرازاتها في السوق السعودي.

سعر فورد برونكو موديل 2023 في السوق السعودي

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تبدأ أسعار سيارة فورد برونكو موديل 2023 في السعودية من 205 آلاف ريال سعودي، وتصل إلى 284 ألف ريال سعودي.

وتتوفر سيارة فورد برونكو 2023 في السوق السعودي بإصدارين من المحركات، الإصدار الأول مزود بمحرك مكون من 4 أسطوانات وبسعة وصلت إلى 2300 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 270 حصان، مع عزم الدوران يبلغ 420 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 7،5 ثوان، وتستهلك السيارة نحو 9،6 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم/ساعة.

بينما زود الإصدار الثاني بمحرك قوي مكون من 6 سلندر وبسعة وصلت إلى 2700 سي سي، وينتج المحرك قوة قدرها 310 أحصنة، مع عزم الدوران يصل إلى 542 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

وتتسارع سيارة فورد برونكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 6،9 ثوان، وتستهلك السيارة نحو 10،6 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم/ساعة.