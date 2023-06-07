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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الأميرة السعودية. رجوة آل سيف كبرت على نفس ملامح الطفولة .. صور تكشف ذلك

وطن- تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من طفولة الأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني.

صور من طفولة الأميرة رجوة آل سيف

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وتزوجت الأميرة رجوة آل سيف الأمير الحسين بن عبد الله في حفل زفاف ملكي، يوم الخميس الماضي، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز.

3 قطرات فقط من هذا المنتج كفيلة بإعادة الرؤية بنسكما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.وفي إحدى الصور تظهر الأميرة رجوة وهي تمارس هوايتها المفضلة وهي ركوب الخيل.ورأى متابعون أن رجوة كبرت وهي بنفس الملامح التي كانت عليها في طفولتها.من رجوة آل سيف!؟

بحسب مجلة “التايم“، فإنّ رجوة آل سيف، مهندسة معمارية، من مواليد العاصمة السعودية الرياض في 28 أبريل عام 1994.

تعد الابنة الصغرى لرجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

أما والدة رجوة، فهي عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، وبذلك فهي قريبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

تعرف على #رجوة_خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله #ولي_العهد#الأردن #خطوبة_الأمير_الحسين #هنا_المملكة pic.twitter.com/4SQ15AmZvs

— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 17, 2022

كما أنها من نسل شيوخ سدير في نجد، ولها شقيقان فيصل ونايف وشقيقة دانا، وفقاً لوكالة “فرانس برس”، بينما قالت وكالة “رويترز” إنها سليلة عائلة كبيرة لها صلات بالأسرة الحاكمةوتخرج والد رجوة، من الجامعة الأمريكية في بيروت بتخصص هندسة مدنية، وأسس شركة آل سيف مهندسون مقاولون، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في السعودية، بالإضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.رجوة آل سيف تتقن 3 لغات

وتلقت رجوة آل سيف، دروسها الثانوية في السعودية. وأكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

كما أنه رجوة تمتلك تخصصاً مهنياً في الاتصالات المرئية من معهد الموضة للتصميم والتجارة الأمريكي في لوس أنجلوس.

ووفقاً لما ذكرته شبكة CNN، فإن رجوة تتقن التحدث بـ3 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية إضافة إلى اللغة العربية. في بلادها.بة 100%https://www.facebook.com/watanserbusa?fref=nf&ref=embed_post

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