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عدن - ياسمين التهامي - خطفت أنظار الجماهير: حسناء سعودية "محجبة" تحمل كأس الدوري في حفل التتويج.. شاهد من تكون؟ (فيديو)

خطفت فتاة حسناء محجبة، أنظار الجماهير داخل ملعب الجوهرة الدولي بجدة، وذلك عندما ظهرت تحمل كأس بطل الدوري خلال حفل التتويج بعد المباراة مع الطائي في ملعب الجوهرة.

وظهر في الفيديو، الفتاة الحسناء تحمل الكأس وتسير به داخل الملعب بابتسامة عريضة وخطوات ثابتة، مما أثارت تساؤلات الجمهور عن هويتها.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها المرصد، أن الفتاة الحسناء هي المهندسة حصة الشنيفي مصممة والمشرفة على فعاليات التتويج في كأس الملك وكأس الدوري.

وقد أثارت حصة الشنيفي، التساؤلات وفضول المتابعين لمعرفة منْ هي الفتاة التي حملت كأس بطل الدوري بعد تتويج الاتحاد، حيث خطفت الأنظار حولها.

الجدير بالذكر أن الاتحاد توج بلقب دوري روشن بعد غياب 14 عاما، بعدما فاز على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد. pic.twitter.com/PIlntIQLns — Sela elnagar (@SelaElnagar) June 3, 2023 بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : أمر ملكي بتجديد إقامة الاجانب مجانا في السعودية لهذه الجنسيات فقط.. هل جنسيتك من بينها ؟ لن تصدق ما فعلته حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء عملها في أحد المراكز التجارية.. فيديو قرار سعودي يبث الفرحة للمغتربين بالسماح لأبناء هذه الجنسية بالزواج من السعوديات بدون شروط تعقيدية

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