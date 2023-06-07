سقطرى..سيول الأمطار تقطع الطرقات وتتسبب بأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت أرخبيل سقطرى جراء المنخفض الجوي الذي تشهده المحافظة، بقطع الطرقات وألحقت أضرارا كبيرة بممتلكات ومنازل المواطنين.



وقالت مصادر محلية، إن السيول الجارفة التي أعقبت هطول الأمطار في منطقة قعرة جنوبي الأرخبيل، تسببت بقطع الطرقات وأغرقت منازل المواطنين وجرفت أراضيهم، وسط غياب تام لقيادة السلطة المحلية الموالية للمجلس الانتقالي.





ومنذ أيام، تشهد الجزيرة، أمطاراً غزيرة وسط توقعات الأرصاد، بهطول المزيد من الأمطار على الجزيرة مع اضطراب البحر خلال الساعات القادمة.

