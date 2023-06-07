شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي يكتشف بعد 7 ايام من الزفاف أن عروسه تم تبديلها بأختها.. والسبب صادم ولا يصدق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في دعوى رفعها زوج ضد زوجتها واسرتها مطالباً برد مهره البالغ 65 آ ألف ريال سعودي وسجن شقيقتها وتعود عوامل الدعوى لاكتشافه في اعقاب الزواج أنه اقترن بشقيقة زوجته المفترضة. اقرأ ايوسعى الزوج عقب ذلك اعادة زوجته الى منزل أسرتها الا انهم رفضوا استلامها خاصة وانها مكثت آ 7 آ ايام بالاضافة الى ان الفتاة الكبرى التي رآها متزوجة وتمتلك اطفال ..

كانت هذه تفاصيل خبر سعودي يكتشف بعد 7 ايام من الزفاف أن عروسه تم تبديلها بأختها.. والسبب صادم ولا يصدق ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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