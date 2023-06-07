شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون المشجع السعودي صاحب عبارة “وين ميسي. لن تتخيلو ماذا فعل عندما أجتمع مع ميسي اليوم ! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار المشجع السعودي عبدالله العيادة صاحب العبارة الشهيرة “وين ميسي” عقب فوز منتخب السعودية على الأرجنتين في كأس العالم بدولة قطر العام الماضي، جدلاً واسعاً، بعدما سجد فرحاً بعد لقائه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتقاطه صوراً معه.

وكان المشجع السعودي اقتحم بث قناة أجنبية، بعد انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين، في كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين لهدف، ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من البطولة.

وظهر مذيع ياباني من أرض الملعب في تغطية رياضية للحدث الكروي، ليقاطعه مجموعة من المشجعين السعوديين، متسائلين عن اللاعب الشهير ليونيل ميسي.

وقال أحدهم للكاميرا: أين ميسي؟، ليسحب آخر الميكروفون من المذيع قائلاً، ميسي نائم!.

المشجع السعودي عبدالله العيادة صاحب عبارة وين ميسي

وكانت السعودية صنعت حدثاً تاريخياً ومفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على المنتخب الأرجنتيني الذي ظفر في نهاية البطولة بالكأس الذهبية.

وتقدم راقصو التانغو بهدف من توقيع ليونيل ميسي، وأدرك المنتخب السعودي التعادل في الدقيقة 48 عن طريق صالح الشهري، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز بعد خمس دقائق.

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