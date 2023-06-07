شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يعترف بفعل قبيح كان يرتكبه.. تفاصيل تقشعر لها الأبدان.. وهكذا كانت النهاية (مؤلمه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - روى طبيب تداعيات إدمانه المخدرات وتأثيرها سلبًا في حياته التي كان يعيشها بشكل طبيعي بعد أن كان الثاني على دفعته.

وأضاف الطبيب، خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، «كنت في المركز الثاني على دفعتي في تخصص جراحة القلب وعانيت الاكتئاب وبدأت الحصول على المادة المخدرة ولم تكن تكفيني».

وأردف، أن «الخطوة في الإدمان تجر خطوة أخرى، وتطور الأمر شيئًا فشيئًا بتناول حبوب ثم تناول مواد مخدرة أخرى حتى يشعر المدمن بأنه ما من مادة تشبعه إدمانه»..