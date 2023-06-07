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عدن - ياسمين التهامي - بلا خجل .. سعودية تكشف السبب الصادم الذي يجعل الرجال يفضلون المطلقات على غيرهن

أكدت “أم أحمد” الخطابة، أن هناك شباب لم يسبق لهم الزواج يفضلون المطلقة لأن لها خبرة كافية في الحياة وتستطيع صناعة بيت مستقر.وقالت أم أحمد خلال برنامج “سيدتي”: “الأوضاع الاجتماعية تغيرت والتفكير تغير، وبعض الشباب يفضلون المطلقة لأنها تبغى تعيش وتحافظ على زوجها”، مشيرة إلى أن أغلبهم لم يسبق لهم الزواج وليس مطلقين.

وأضافت: “هناك بنات ما شاء الله تدخل وتبني حياة وتعرف كيفية التصرف وبناء أسرة، لكن الفكرة في زواج المطلقة كمان علشان تكاليف الزواج، نظرا لأنها ستكون أقل”.

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وفي السياق ذاته، أوضحت المستشارة الأسرية والاجتماعية منيرة السكران، أن الأمر كله أقدار، قائلة: “فكرة أن المطقة أكثر نضجا مجرد فكرة لكن من يعيش في الواقع غير”.

وأضافت السكران: “المجتمع قد ينظر للمطلقة نظرة سلبية، والآن بدأت المرأة لا تركز على هذا الجانب السلبي ويكون لديها مهارة في التعامل، لكن يكون لديها مخاوف داخلية وقلق وعدم ثقة في التجربة الثانية”.

واستكملت: “المرأة الأكثر تضررا من الطلاق عن الرجل وعليها الاختيار الجيد”.