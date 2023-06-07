شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. من هو السعودي الذي يحتفي به محرك البحث العالمي "غوغل" Google ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. من هو السعودي الذي يحتفي به محرك البحث العالمي "غوغل" Google ؟

بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : nbsp;احتفل محرك البحث العالمي "Google" بأثر الروائي السعودي الراحل "عبدالرحمن منيف" تزامناً مع ذكرى ميلاده قبل 90 عاماً، برسم شعار Google Doodle.

وعلّق محرك البحث "غوغل" قائلا بأن "رسومات الشعار المبتكرة" تحتفي اليوم بالروائي والصحفي والناقد الثقافي عبدالرحمن منيف، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1933 في العاصمة الأردنية عمّان.

ويظهر رسم المنيف على "غوغل" تحديداً في دول الإمارات والسعودية والأردن والعراق ومصر وليبيا والجزائر والمغرب، وتعبيراً عن تقدير "غوغل" لمسيرة الراحل، وكتب رسالة قصيرة: "عيد ميلاد سعيد عبدالرحمن منيف.. شكراً لك على مساهماتك في الأدب العربي وتحليلك للقضايا الاجتماعية والسياسية".

من هو عبدالرحمن منيف؟

قدّم "غوغل" لمحة عن حياة المؤثر الراحل الذي جاب العديد من الدول سعياً وراء العلم والدراسة والتطوير الفكري والثقافي، ما أهله ليصل إلى المكانة التي بلغها.

ولد عبدالرحمن منيف لأبوين سعوديين في العاصمة الأردنية عمّان في عام 1933، وفيها درس ونال شهادات مراحل التعليم الأولى حتى وصل للمرحلة الجامعية لتكون بداية رحلته العلمية خارج المملكة.

روايته الأولى

ونشر منيف روايته الأولى "الأشجار واغتيال مرزوق" عام 1973، وأقنع هذا العمل الناس بالتفكير في مجتمع أكثر حرية وعدالة.

وخلال فترة إنتاجه الأدبي قدم الراحل للعالم نحو 15 رواية، بما في ذلك "خماسية مدن الملح" (1984-1989)، التي تعد أشهر أعماله وفيها يصف كيف تغير العالم العربي خلال عصر النفط.

أبرز أعماله

ومن أبرز أعمال منيف: النهايات (1978)، شرق المتوسط، والرواية التاريخية المكونة من ثلاثة مجلدات أرض السواد (أرض الظلام 1999).

تمت ترجمة بعض روايات منيف و9 كتب واقعية أنتجها إلى أكثر من 10 لغات، وحصل على جائزتين متميزتين عن كتاباته، منها جائزة العويس الثقافية عام 1989، وجائزة ملتقى القاهرة للإبداع العربي في كتابة الروايات عام 1998.

كان منيف صحفيًا وناقدًا ثقافيًا ملهما، ويمكن اعتبار الراحل واحدا من أهم المؤلفين السعوديين المعاصرين في القرن العشرين، وتوفي في دمشق عام 2004 عن عمر ناهز 71 عامًا. nbsp;احتفل محرك البحث العالمي "Google" بأثر الروائي السعودي الراحل "عبدالرحمن منيف" تزامناً مع ذكرى ميلاده قبل 90 عاماً، برسم شعار Google Doodle.وعلّق محرك البحث "غوغل" قائلا بأن "رسومات الشعار المبتكرة" تحتفي اليوم بالروائي والصحفي والناقد الثقافي عبدالرحمن منيف، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1933 في العاصمة الأردنية عمّان.ويظهر رسم المنيف على "غوغل" تحديداً في دول الإمارات والسعودية والأردن والعراق ومصر وليبيا والجزائر والمغرب، وتعبيراً عن تقدير "غوغل" لمسيرة الراحل، وكتب رسالة قصيرة: "عيد ميلاد سعيد عبدالرحمن منيف.. شكراً لك على مساهماتك في الأدب العربي وتحليلك للقضايا الاجتماعية والسياسية".من هو عبدالرحمن منيف؟قدّم "غوغل" لمحة عن حياة المؤثر الراحل الذي جاب العديد من الدول سعياً وراء العلم والدراسة والتطوير الفكري والثقافي، ما أهله ليصل إلى المكانة التي بلغها.ولد عبدالرحمن منيف لأبوين سعوديين في العاصمة الأردنية عمّان في عام 1933، وفيها درس ونال شهادات مراحل التعليم الأولى حتى وصل للمرحلة الجامعية لتكون بداية رحلته العلمية خارج المملكة.روايته الأولىونشر منيف روايته الأولى "الأشجار واغتيال مرزوق" عام 1973، وأقنع هذا العمل الناس بالتفكير في مجتمع أكثر حرية وعدالة.وخلال فترة إنتاجه الأدبي قدم الراحل للعالم نحو 15 رواية، بما في ذلك "خماسية مدن الملح" (1984-1989)، التي تعد أشهر أعماله وفيها يصف كيف تغير العالم العربي خلال عصر النفط.أبرز أعمالهومن أبرز أعمال منيف: النهايات (1978)، شرق المتوسط، والرواية التاريخية المكونة من ثلاثة مجلدات أرض السواد (أرض الظلام 1999).تمت ترجمة بعض روايات منيف و9 كتب واقعية أنتجها إلى أكثر من 10 لغات، وحصل على جائزتين متميزتين عن كتاباته، منها جائزة العويس الثقافية عام 1989، وجائزة ملتقى القاهرة للإبداع العربي في كتابة الروايات عام 1998.كان منيف صحفيًا وناقدًا ثقافيًا ملهما، ويمكن اعتبار الراحل واحدا من أهم المؤلفين السعوديين المعاصرين في القرن العشرين، وتوفي في دمشق عام 2004 عن عمر ناهز 71 عامًا.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. من هو السعودي الذي يحتفي به محرك البحث العالمي "غوغل" Google ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.