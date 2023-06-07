شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا عارية تحت الماء.. ظهرت كيوم ولدتها أمها واشعلت الغيرة في قلب كريستيانو رونالدو والجمهور يطالبه بتطليقها على الفور (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

ظهرت جورجينا في إطلالتها التي سبق أن شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” وهي تسبح تحت الماء في جزيرة ماجوركا الإسبانية، حيث كانت تقضي إجازتها الصيفية مع أطفالها وحبيبها كريستيانو رونالدو.

وارتدت جورجينا مايوه بيكيني، خيط واحد وهو ما جعلها تبدوا كأنها عارية. شاهد الصور من هنا

وتباينت تعليقات المتابعين على إطلالة جورجينا، حيث أشادت معظمها بجمالها ورشاقتها، ووصفها البعض بأنها “جميلة جدًا” وعلق آخر قائلاً: “حورية البحر الصغيرة” وأضاف ثالث: “يا كريس أنت محظوظ” بينما قال أحدهم ببساطة: “أنا أحب هذه الفتاة”.

جورجينا تتعرض لموقف محرج في مهرجان فينيسيا!

حضرت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغيز​ حبيبة لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​ مهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ 79.

واختارت فستاناً أسوداً من الحرير ذو فتحة عالية ونسقته مع المجوهرات الذهبية على رأسهم الطوق الذهبي الكبير الذي وضعته حول عنقها كما اعتمدت مكياجاً برونزياً بسيطاً وتسريحة شعر مرفوعة.

وتعرضت جورجينا لموقف محرج على السجادة الحمراء أمام الصحافة بعدما هبّ الهواء وكاد يطيح بفستانها الا انها استدركت الموضوع ووضعت يدها على الفستان خوفاً من ان يطير ويتم التقاط صورة فاضحة لها خلال تواجدها هناك.

جورجينا الفقيرة وكريستيانو النجم المشهور

في المرة الأولى التي ظهرت بها عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز برفقة اللاعب النجم كريستيانو رونالدو، اعتقدت الجماهير أنّها من عائلة غنيّة، وُلدت وملعقة الذّهب في فمها. لكن الحقيقة معاكسة تمامًا، فحياتها كلّها هروب وسجن ومخدّرات.

أُغرم كريستيانو رونالدو بفتاةٍ جذّابة، تعرّف إليها العالم، وهي جورجينا رودريغيز. بدأت حياتهما بشكلٍ طبيعيٍّ جدًا، فالصحافة اهتمّت بهما، أكثر من خلفيّة العشيقة التي فاجأت الجميع بمجرّد الكشف عن حياتها السابقة.

في إحدى المرّات، نشرت جورجينا صورة عبر إنستغرام، وقالت فيها: «يا لمصادفات الحياة، سأهبط فى البلد الذي ولدت فيه في مثل هذا اليوم قبل 25 سنة مضت». وكانت تقصد الأرجنتين، إنّما لم تعرف أنّ هذه الزيارة ستفضحها وتفضح تاريخ عائلتها.

بدأت الصّحافة بالبحث عن السبب وراء عدم عيش جورجينا في الأرجنتين، وتركها هذه الأرض الجميلة. فتبيّن للحظة الأولى، أنّها هجرة عادية. إلّا أن ملفًا صادمًا ظهر أمام الصّحافيين، وهو الملف الغامض لوالدها جورج الذي يعد واحداً من أكبر تجار المخدرات في إسبانيا والأرجنتين، وأكثرهم رعبًا على الإطلاق.

كان والدها لاعب كرة قدم شهير سابق قد حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات عام 2003 فى أحد سجون العاصمة الإسبانية مدريد ثمّ خرج وتمّ طرده خارج البلاد.

بعد ذلك، قرّر والد جورجينا العودة إلى الأرجنتين، ليتم سجنه مرة أخرى فى الأرجنتين للسبب ذاته هناك. إذ إنّه لم يستطِع الابتعاد عن عالم المخدّرات، وبالتحديد الكوكايين والقنب، مصدر رزقه الأساسي.

لم يعد يحتمل جسم جورج والد جورجينا رودريغيز السّجن أكثر، فبدأت نفسيّته بالتّراجع حيث أصيب بعدة سكتات دماغية وتدهورت حالته الصحية.

والمفاجأة بيّنت أنّ جورجينا رودريغيز، عندما عادت إلى الأرجنتين، كانت تجهّز نفسها لوداع والدها الذي توفّي في عيد ميلادها. لكن بما أنّها تخاف على صيتها، فضّلت عدم الحديث عن الموضوع، واستترت تحت حجة الاحتفال بعيد ميلادها.

أسباب عدم زواج جورجينا من كريستيانو رغم إنجابها منه؟

رغم أن الإسبانية جورجينا رودريغيز، على علاقة مع كريستيانو رونالدو منذ سنوات، وقد انجبت منه طفلة، وهي حامل الآن بتوأم، إلا أنهما لم يتزوجا حتى الأن.

وعن سبب تأخر زواجهما، قالت جورجينا في مقابلة صحفية، إنها مرتبطة بالعديد من المشروعات المستقبلية المثيرة للاهتمام مع رونالدو، وهو ما تسبب في تأخر خطوة الزواج حتى الوقت الحالي.

وأضافت: “أعيش حياة رائعة رغم كوني إنسانة عادية وسعيدة لأنني أتواجد مع رونالدو وأولادنا والعائلة كاملة”.

وواصلت: “الأطفال رائعون ورونالدو يهتم بي كثيرا ويحبني وأنا أبداله الحب والإعجاب”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت أن سبب تأخر زواج رونالدو وجورجينا هي ماريا دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي، بسبب اعتقادها أن عارضة الأزياء الإسبانية تمتلك أطماع اقتصادية وتريد الاستفادة من أموال “الدون”.

يشار إلى أن جورجينا انتقلت مؤخراً مع صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعيش في السعودية بعد انضمامه إلى صفوف نادي النصر السعودي مطلع العالم بصفقة مفتوحة وعقد مدته عامين ونصف وقيمته 500 مليون دولار.