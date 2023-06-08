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عدن - ياسمين التهامي - ما هي رسوم تحويل الزيارة الى اقامة بالسعودية.. والأوراق المطلوبة لإصدارها؟

كيف يمكنني تحويل الزيارة الى اقامة في المملكة السعودية؟، أوضحت مديرية الجوازات بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية كل مايتعلق بهذا الأمر، فلا يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة، ومن يزور المملكة يجب أن يغادرها قبل انتهاء التأشيرة حتى لا يتم تغريمه 1000 ريال سعودي، مع العلم أنه لا يجوز للأجانب مغادرة البلد خلال شهرين بعد انتهاء التأشيرة، وسوف نستعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل. تحويل الزيارة الى اقامة

ولتحويل الزيارة إلى اقامة؛ فذلك يتم أثناء تواجدك داخل السعودية، فيمكن تحويلها وفقاً لعدة إجراءات، وذلك من دون الخروج ورفع حالة التخريج، كما أنه في الوقت الحالي يشترط حصول الزوج علي لقاح كورونا وإثباته داخل تطبيق توكلنا وصحتي كشرط للتحويل، كما يمكن بعد موافقة الكفيل والموافقة على تحويل الإقامة أن تحصل الزوجة علي جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة أثناء الزيارة.



الأوراق المطلوبة من الزوجة لإصدار الإقامة

ولتحويل أوراق الزوجة من الزيارة إلى الإقامة بالمملكة، يجب تقديم عدة أوراق من أجل الحصول على الموافقة، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي: بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : نسخة من تصريح إقامة الزوج والزوجة.

كتاب رسمي من وزارة الداخلية، يثبت أن الزوج يعمل في الشركة أو المؤسسة المعينة، مع ذكر إسم الشركة.

استخراج معلومات راتب الزوج من مكان العمل متضمنة راتب الزوج والمكافآت والمزايا ووضع ختم العمل.

ونسخة السجل التجاري للشركة أو مكان العمل الذي يعمل فيه الزوج.

نسخة من كشف درجات الزوج أو الزوجة، وذلك في حال كانوا حاصلين على شهادة جامعية.

تقديم رد شخصي إلى وزارة الداخلية يفيد بأنه تم تقديم الطلب، وفي انتظار الموافقة.

بالإضافة إلى نسخة من جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالزوجين.

ثم إعداد الوثائق وإرسالها إلى وزارة الداخلية.

وفي حال تغيير إقامة الزائرة يجب عمل خطاب تحويل الزيارة إلى إقامة، وذلك عن طريق قيام الرجال أو النساء بكتابة رسالة إلى وزارة الداخلية في السعودية، تتضمن طلب التغيير لزيارة المسكن مع الزوج أو أفراد الأسرة، وتوضيح المكان بها.



رسوم تحويل الزيارة إلى اقامة

تبلغ الرسوم الخاصة بتحويل زيارتك إلى المملكة لإقامة حوالي 600 ريال سعودي، فإذا كنت تريد إحدى التأشيرات متعددة الدخول فسوف تدفع رسوم تبلغ حوالي 5000 ريال سعودي.

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