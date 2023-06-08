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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تفرض غرامة مالية 100 ألف ريال والترحيل فوراً في هذه الحالة
اصدرت الإدارة العامة للجوازات في السعودية تحذير هام وخطير لكل صاحب عمل من عقوبة قاسية إن قام بتوظيف عمالته للعمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص.
حيث يتم تغريمه مبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي وترحيلهم (في حالة كانوا وافدين) مع عقوبة بالسجن لمدةآ 6 شهور وحرمانهم من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وتدعو المديرية جميع المواطنين والمقيمين بالبلاد للإبلاغ عن أي مخالفات نظام الإقامة وأمن الحدود عبر الرقم 911 في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، أو 999 في بقية مناطق المملكة، وفي سياق متصل، تحذر الجوازات من الملفات والروابط الإلكترونية المشبوهة وتدعو كل من يعرف أي جرائم معلوماتية للإبلاغ عنها عبر تطبيق كلنا أمن أو الاتصال بالأرقام المحددة.
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