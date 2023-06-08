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عدن - ياسمين عبدالعظيم - .: استقبلت أروقة المسجد النبوي وساحاته أكثر من 200 مليون مصلٍ ومصلية من بداية العام الهجري وحتى غرة ذو القعدة لهذا العام .وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي من غرة شهر محرم إلى غرة ذو القعدة بلغ أكثر 200 مليون مصلٍ ومصلية، مضيفًا أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتضافر جميع إدارتها قدمت كافة الخدمات للمصلين والزائرين وتذليل كل المعوقات لهم ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة. : ودعا الله عز وجل أن يجزي الحكومة السعودية الرشيدة خير الجزاء نظير ما يقدمونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والرعاية الدائمة التي تجسد اهتمام حكام المملكة في تقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. : عقوبة قاسية يواجهها السديس بسبب كشفه عن شيء حدث في الحرم لاول مرة في تاريخ السعودية.

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