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عدن - ياسمين عبدالعظيم - [ في قرار هام جاء من قبل خادم الحرمين الشريفين بان تستمر تأشيرات الاقامة للمعتمرين السعوديين في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال المنصة الالكترونية التي تسمح بتجديد التأشيرات وتتيح اضافة المعتمرين وذويهم ومعارفهم من المعتمرين. ...: كما اتاحت المملكة تعديل اسم المستضيفين في سجل المعتمرين واعفائهم من الرسوم المالية التي يتم دفعها للمرة الاولي حيث بدأت المديرية العامة للجوازات في اجراءات تمديد مدة الاقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين حيث يصعب علي الكثير منهم العودة الي بلدانهم مرة اخري في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد من نقص في مأكل ومشرب وأيضاً توقف الطيران بشكل جزئ ان لم يكن كامل. ت ا ا ا اعلنت المديرية العامة للجوازات انها سوف تبدأ اجراءات تمديد التأشيرات الخاصة بالسودانيين في ظل الازمات التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي حيث اعلنت انة من الممكن ان يتم تجديد التأشيرة عبر المنصة الالكترونية ابشر الخاصة بالأفراد حيث يمكن من خلال المنصة تحويل تاشيرة العمرة الي تاشيرة زيارة عائلية بحسب الشروط المختلفة. فيما يتم اعفاء الرسوم المالية للمرة الاولي لجميع المتعذر عليهم مغادرة المملكة العربية السعودية, ويصل عدد المسموح لهم بتمديد من المعتمرين فقط حوالي 50 الف معتمر سوداني كان من المتوقع ان يتم مغادرتهم ضمن رحلات العودة بعد الانتهاء من العمرة. استضافة المعتمرين عبر منصة ابشر يمكن استضافة المعتمرين عبر منصة ابشر وذلك من خلال البدء في تمديد الاقامة الخاصة بالمعتمرين السودانيين حيث يصعب عليهم العودة الي بلدانهم مرة اخري وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (ابشر) فيما يمكن اتباع الخطوات التالية للتجديد: عليك الدخول اولا الي منصة ( انقر علي خدمات عاجل بقرار من الملك السعودي اقامة مجانية لمدة سنة لمواطنين هذه الدولة ومنع ترحيلهم.

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