هل تقارن ثروة رجوة زوجة ولي عهد الاردن بالامير السعودي الوليد بن طلال ؟ا لارقام صادمة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - style="position:relative;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;height:0;overflow:hidden;">

ثروة السعودية رجوة زوجة ولي العهد الاردني الحسين تفاجئ العالم العربي وهكذا تعيش حياة الرافية.

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