جباية وابتزاز.. جرعة حوثية جديدة على سائقي باصات الأجرة بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي، مبالغ جديدة على سائقي باصات الأجرة، داخل العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطنين.

وقالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي فرضت مبالغ جديدة قدرها ستة آلاف ريال شهريًا على ملاك الباصات الأجرة، من خلال الزامهم بدفع مبالغ مالية قدرها 300 ريال يوميًا.

وحسب المصادر، فإنهم كانوا يدفعون مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريًا، بمبلغ 100 ريال يوميًا، وأن المليشيا قامت برفع هذه المبالغ عليهم لزيادة ايراداتها في ظل تجاهلها التام للقيام بأي اصلاحات فيما يتعلق بالحفر المنتشرة في الطرقات.

وشكا عدد من سائقي الباصات من ابتزاز متواصل يتعرضون له بشكل يومي في الجولات والنقاط داخل العاصمة صنعاء، وابتزازهم أموال غير قانونية، يصل بعضها الى شغل اليوم الكامل.

واتهم السائقون مليشيا الحوثي بتعمد اذلالهم من خلال فرضها هذه المبالغ المالية، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين، الأمر الذي ادى الى انخفاض نسبة العمل لديهم بشكل كبير.

يأتي هذا في الوقت الذي ترفض فيه مليشيا الحوثي القيام بأي عملية اصلاح للطرقات والحفر المنتشرة، والتي باتت تعرض المركبات للخراب، رغم المبالغ المالية التي يتم تحصيلها بشكل يومي، وبمبالغ مهولة.