شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد أن رفض الانتقال إلى نادي الهلال.. السعودية تعاقب ميسي بطريقتها الخاصة وتنتقم منه بطريقة غير متوقعة!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان اختياره اللعب بصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي ورفض العرض الضخم الذي قدمته المملكة العربية السعودية الذي اختارته لأن يكون سفيرا للسياحة فيها.





وبرز من بين تعليقات النشطاء منح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي لقب سفير السياحة في المملكة.