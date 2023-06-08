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بعد أن رفض الانتقال إلى نادي الهلال.. السعودية تعاقب ميسي بطريقتها الخاصة وتنتقم منه بطريقة غير متوقعة!!

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد أن رفض الانتقال إلى نادي الهلال.. تعاقب بطريقتها الخاصة وتنتقم منه بطريقة غير متوقعة!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان اختياره اللعب بصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي ورفض العرض الضخم الذي قدمته المملكة العربية السعودية الذي اختارته لأن يكون سفيرا للسياحة فيها.


وبرز من بين تعليقات النشطاء منح اللاعب البرتغالي ، لاعب نادي النصر السعودي لقب سفير السياحة في المملكة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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