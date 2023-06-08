شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. متوسط أسعار الأغنام في السعودية وطريقة شرائها بثمن رخيص.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. متوسط أسعار الأغنام في السعودية وطريقة شرائها بثمن رخيص.. فيديو 2023/06/08 الساعة 12:38 مساءً (جهينةيمن) قال مستثمر في قطاع المواشي، إن مربي الأغنام يرفع الأسعار ويدعي أنه خسران؛ لكن الحقيقة غير ذلك.

وأضاف عبر برنامج يا هلا على قناة خليجية أنه طول العام يوجد أمطار، والأعلاف رخيصة والعشب متوفر فالمربي يجمع 15 أو 30 وينزل بها للسوق لبيعها بالجملة بسعر مثلا 1150 ريال للمستثمر.

وأوضح أن المستثمر يأخذها ثم يقوم ببيعها بدون أي خسارة لا ماء ولا طعام ولا إيجار، فيكون لديه محل ويتحكم في الأسعار وقد يكسب في الرأس الواحدة 400 أو 500 ريال، ناصحا الشراء من المربي مباشرة وليس من المستثمر . مستثمر في قطاع المواشي: مربي الأغنام يرفع الأسعار ويبرر دائما ويقول خسران؛ لكن الحقيقة ماهو خسران#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LY60AmVEoP — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 29, 2023 بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : أمر ملكي بتجديد إقامة الاجانب مجانا في السعودية لهذه الجنسيات فقط.. هل جنسيتك من بينها ؟ لن تصدق ما فعلته حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء عملها في أحد المراكز التجارية.. فيديو قرار سعودي يبث الفرحة للمغتربين بالسماح لأبناء هذه الجنسية بالزواج من السعوديات بدون شروط تعقيدية

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