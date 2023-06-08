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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الأغنية السعودية التي جننت الشباب في إيران وجعلتهم يرقصون في المنازل والمستشفيات وكل مكان!

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، تداول مقطع فيديو يوثق تصدر أغنية سعودية شهيرة، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في إيران. وأظهر مقطع الفيديو تصدر أغنية «كفو كفو يا مزايين اختفوا»، منصات التواصل الاجتماعي في إيران، بعدة طرق مختلفة. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وقام رواد مواقع التواصل، بتنفيذ حركات ورقصات مختلفة على أنغام الأغنية السعودية، وظهروا في المستشفيات والأماكن العامة، والقرى، وفوق الجبال. وشملت أيضًا حركات ورقص من داخل السيارات والسهرات الليلية والتزلج على الجليد، وداخل المنازل الخاصة، حسبما أظهر الفيديو. كفو كفو pic.twitter.com/pMNav7YiSo — علي الحمداوي (@alisaifeldin1) April 26, 2023

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