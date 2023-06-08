شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القادري يشارك في الملتقي العربي للاعلام السياحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك رئيس قطاع اذاعة صنعاء (البرنامج العام) صلاح القادري، في فعاليات النسخة الـ 15 للملتقى العربي للإعلام السياحي بالعاصمة المصرية القاهرة والتي ينظمها الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

وشهدت الفعاليات، انعقاد جلسة افتتاحية بعنوان (آفاق الإعلام السياحي العربي في المستقبل) لبحث مقترحات ومبادرات تهدف إلى تطوير منظومة الإعلام السياحي العربي، من أجل تعزيز السياحة البينية العربية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي في التغطيات الإعلامية.

ويشارك في الملتقي الذي يستمر خمسة أيام، 40 إعلاميا من 15 دولة عربية، وعدد من المسؤولين من الدول العربية.