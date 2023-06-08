شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحج والعمرة توجه نداء هام لجميع الراغبين بأداء المناسك هذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الحج والعمرة مجددًا أنه لن يسمح بأداء الحج إلا لمن يملك تأشيرة أو يقيم في المملكة بشكل نظامي.

جاء ذلك ردًا على استفسار لشخص دخل المملكة بتأشيرة زيارة ويسأل عن إمكانية الحصول على تصريح للحج؟

وردت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “لايمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية “.

وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت مؤخرًا منع المقيمين الذين لايتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول إلى مكة المكرمة.

وقالت إنها ستطبق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 1444/10/25هـ (الموافق 15 مايو 2023)، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

يجب على الحجاج من داخل المملكة تلقي التطعيمات التالية:

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج من البالغين والأطفال من عمر 5 سنوات أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت إكمال التطعيم باللقاحات المعتمدة في المملكة.

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج والعمرة، أو القدوم إلى مناطق الحج والعمرة لأي غرض آخر، من البالغين والأطفال من عمر 9 أشهر أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي (ACYW) قبل القدوم إلى مناطق الحج والعمرة بمدة لا تقل عن 10 أيام.

يُقبل التطعيم بأحد اللقاحات التالية:

اللقاح الرباعي (ACYW) متعدد السكريات، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 3 سنوات.

اللقاح الرباعي (ACYW) المقترن، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 5 سنوات.

تشير الدلائل العلمية إلى أن اللقاح المقترن فعال وآمن لمن تزيد أعمارهم على 55 سنة.

يجب على الحجاج من داخل المملكة تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تغني جرعة اللقاح خلال السنة في موسم الشتاء على الرغم من ارتباطها به؛ حيث إنه لقاح خاص بموسم الحج أيضًا.