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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات والاستثمارات للافراد والشركات، حيث يعتبر بنك الراجحى كافة خدماته تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. خبر جدید حساب بنك ماهي شروط الراجحي. الحساب وإنمام كافة الخطوات ومن أهمهـ يجب ان يكون عمر المتقدم 18 عام . يجب أن يكون قائما داخل أراضي المملكة العربية السعودية ولا يعيش خارجها. • يشترط أن يكون للمتقدم هوية وطنية سارية خطوات فتح حساب في بنك الراجحي في السعودية وما هي اهم الشروط.

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