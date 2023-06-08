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عدن - ياسمين التهامي - بعد الدموع التي سكبها .. حمد الله يصدم الجميع بما قاله عن خبر انضمام بنزيما للاتحاد السعودي

باتت أيام الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، معدودة، خاصة بعد تعاقد العميد رسميا مع كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني السابق

وأعلن الاتحاد عن تعاقده رسميا مع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر حتى موسم 2026

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وكشفت تقارير إعلامية، أن تعاقد الاتحاد مع بنزيما، يهدد مستقبل حمد الله هداف النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي ساهم بأهدافه في تتويج العميد بلقب المسابقة بعد غياب أكثر من 14 عاما

تسريب صادم عن حمد الله بعد تعاقد الاتحاد مع بنزيما فجر الإعلامي وليد الصيعري مفاجأة مدوية، عن رد فعل حمد الله بعد تعاقد الاتحاد مع بنزيما، والذي جاء مغايرا تماما لتصريحات النجم المغربي

وأكد الصيعري، أن حمد الله أبلغ بعض لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الطائي، أنه يشعر برحيله القريب عن الفريق

وأشار أن حمد الله قال لزملائه في الاتحاد أن مباراة الطائي ستكون الأخيرة له مع الفريق

يذكر أن حمد الله خرج في تصريحات بعد حفل التتويج بلقب الدوري السعودي، ردا على اقتراب بنزيما، أنه سيكون مرحب به والفريق يضم لاعبين محترفين داخل الملعب وخارجه

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