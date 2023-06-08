شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم كيف كان شكل هيفاء وهبي قبل الشهرة وعمليات التجميل؟ هذا الفيديو سوف يصدمكم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول فيديو قديم للفنانة هيفاء وهبي، أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 1992.

وظهرت هيفاء بالفيديو وهي تقف على مسرح المسابقة وتتوجه إلى الحاضرين بالقول: “ليكو، ما شتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟”.

وتبين من خلال البحث أنه تم نشر الفيديو في وقت سابق وتحديداً في شهر نيسان 2019 على حساب يهتم بأخبار ملكات جمال لبنان، وفقاً لـ(سيدتي).

وأثار الفيديو جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الأغلبية اتفقوا على أن هيفاء كانت جميلة وازدادت جمالاً مع مرور السنوات.

وهذا الفيديو ليس المرة الأولى التي يتم نشره، فبين فترة وأخرى يعيد رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشره مع فيديو آخر لمشاركة هيفاء بملكة جمال جنوب لبنان وفوزها باللقب.







يشار إلى أن هيفا ظهرت بعد ذلك في عدد من الإعلانات ثم في فيديو كليب أغنية “إرضى بالنصيب” للفنان جورج وسوف قبل أن تبدأ مسيرتها الخاصة.

وحصلت هيفاء وهبي خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات، وبلغت عدد الألبومات الغنائية التي أطلقتها 7 ألبومات، كما أطلقت 27 فيديو كليب، وشاركت في 4 أفلام، و 6 مسلسلات.

يذكر أن هيفاء وهبي أحتلت المركز 49 في قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.