شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة خليجية تنشر فيديو صادم من غرفة نومها وهي سكرانة.. كانت ترقص بطريقة ساخنة وفجأة سقط القميص الشفاف فأنكشف صدرها والمستور بان!! شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية يوثق رقصة ساخنة لفنانة خليجية مشهورة من داخل غرفة نومها، والمفاجأة أنها كانت ترتدي قميص شفاف وعندما اشتد الرقص سقط القميص فأنكشف صدرها وبان المستور من جسدها.

المقطع الذي شهد تداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، قيل أنه للفنانة الخليجية شمس الكويتية، ورغم أن صورة الفنانة التي ظهرت بالفيديو غير واضحة تماماً، لكن الكثير رجحوا انها شمس الكويتية فعلاً، حيث تتشابه ملامحها معها بشكل كبير.

وتباينت تعليقات المتابعين على الفيديو المتداول، حيث تغزل البعض بجمال شمس الكويتية وسحر إطلالتها، بينما انتقد اخرون ظهورها الجريء واعتبروه تجاوز للخطوط الحمراء.

وشمس الكويتية فنانة خليجية اصلها من السعودية، وتعيش في الكويت، وتعد من أكثر فنانات الخليج جرأة، وعادة ما تستعرض جسدها ومفاتنها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحدث إطلالة للفنانة شمس الكويتية



شاركت الفنانة شمس الكويتية صورًا جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة في ذات الوقت.

وارتدت شمس الكويتية في إطلالتها الجديدة بلوزه منقوشه وبنطال جينز مجسم وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها،

أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر جذابه وناعمة.

آخر الأعمال الفنية للفنانة شمس الكويتية

طرحت شمس الكويتية مؤخراً عبر قناتها على اليوتيوب، كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم “يا متعلم”، وكالعادة اثارت ضجة واسعة بسبب ظهورها الجريء حسب وصف الجمهور.





وكليب “يا متعلم” غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى.

