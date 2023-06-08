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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعلن شركة الاتصالات السعودية STC عن توفير وظايف بتخصص خدمة العملاء لحملة الثانوية فاعلة للرجال والنساء برواتب ومزايا عالية وذلك حسب الشروط المطلوبة .شهادة الثانوية او الدبلوم اوالكبالوريوس .لا يشت الخبرة المسرقة او التخصص .اجادة استخدام الحاسب الآلي .يشت اتقان اللغة الانجليزية المزايا الوظيفية: راتب شهري يصل لـ 8,000 ريال. • ب ع محفزة وتطور وظيفي. • ساعات العمل شفتات متغيرة. يومين راحة / أسبوعياً.] ....: راتب يصل 8,000ريال شركة الاتصالات السعودية STCتوفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى.

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