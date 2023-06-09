شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مقيمة في السعودية تتجول بعربة لبيع البطاطس.. وعند مداهمة دورات المياه كانت المفاجأة!(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتادت مقيمة على التجول بعربة خاصة لبيع البطاطس المقلية والبليلة في الطائف مدعية أنها من الأسر المنتجة . وتفصيلا، تلقت أمانة محافظة الطائف ممثلة في"وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، بلاغا من مواطنة، تؤكد فيه مشاهدتها "مقيمة" عند دورات المياه النسائية خارج متنزه الردف، وتخبئ بداخلها عربة خاصة ببيع البطاطس المقلية والبليلة. و الفور، حضر مراقبو البلدية بمتابعة من أمين الطائف، الدكتور أحمد عزيز القثامي، بالموقع، وتمت مصادرة عربة بيع البطاطس التي خُبئت من قِبل االمقيمة داخل دورات المياه، فيما جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حيال المخالفة. .: مقيمة في السعودية تتجول بعربة لبيع البطاطس.. وعند مداهمة دورات المياه كانت المفاجأة!(صور).

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