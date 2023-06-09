شكرا لقرائتكم خبر عن بتصميم خرافي... سيارة هيونداي أزيرا 2024 تتمتع بمواصفات استثنائية في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتصميم خرافي... سيارة هيونداي أزيرا 2024 تتمتع بمواصفات استثنائية في السعودية

أحدث سيارة هيواندي أزيرا 2024 ضجة في السوق السعودي، لما تتمتع به من مواصفات مثالية، وتم تصنيفها أجمل ما أنتجته شركة هيونداي العالمية والتي قامت بإنتاج الكثير من السيارات ذات الأذواق المختلفة التي تتناسب مع جميع العملاء، بالإضافة إلى المواصفات الداخلية والخارجية المتميزة.

مواصفات محرك سيارة هيونداي أزيرا 2024 سعة المحرك 3.5 لتر (تيربو) عدد الأسطوانات 6 أسطوانات القوة الحصانية 290 حصان عزم الدوران 338 نيوتن/ متر ناقل الحركة أوتوماتيك 8 سرعات نظام الدفع أمامي استهلاك الوقود 11.7 كم / لتر نوع الوقود بنزين

أبعاد السيارة الخارجي الطول 499 سم العرض 187.5 سم الارتفاع 148 سم قاعدة العجلات 288.5 سم

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

مواصفات سيارة أزيرا 2024 من الخارج مصابيح أمامية LED مصابيح ضباب LED جناح في الخلف جنوط السيارة مقاس 19 بوصة

مقابض الأبواب نفس لون هيكل السيارة الخارجي مرايا جانبية قابلة للتعديل مع إشارات انعطاف مصابيح ضبابية خلفية صندوق طاقة ذكي مع نظام عادم ألوان السيارة الخارجي الأبيض الكريمي الفضي المتلالئ رمادي هامبتون رمادي الليلي الأزرق أكسفورد الأسود الليلي الأسود الغابة وسائل الترفية والتكنولوجيا شاشة 12 بوصة تشغيل الدخول بدون مفتاح مكبرات الصوت 8 التحكم في السرعة تحكم الصوت من خلال عجلة القيادة مقبس 12V شاشة رقمية كبسة التحكم بالسرعة على المقود كمبيوتر لتوضيح المسافة والسرعة والوقود مكيف أوتوماتيك

مواصفات الأمان والسلامة فرامل مانعة للانغلاق برنامج التوازن إلكتروني حساسات ركان أمامية وخلفية نظام الثبات إلكتروني نظام مساعدة في الفرامل أوتوماتيك نظام تنبيه عند الخروج عن المسار وسائد هوائية نظام التحكم في الجر نظام تحكم بنزول المنحدرات نظام مكابح تلقائي عند حالة الطوارئ نظام مقياس ضغط العجلة نظام مساعدة لصعود المرتفعات مواصفات أساسية مقاعد مصنوعة من الجلد عجلة القيادة من الجلد عداد مسافات رقمي خزان مركب مركزي

السقف مبطن من الجلد المدبوغ ومواد أخري عالية الجودة المقصورة مصنوع من أفخم أنواع المواد شاشة LCD مقاس 12.1 بوصة تعمل باللمس شحن لاسلكي يدعم المقاعد الأمامية مصممة على شكل رياضي شاشة عرض راسية إضاءة في محيط المقصورة 64 لون فتحة السقف بانوراما أوتوماتيك

سعر سيارة أزيرا 2024 في السعودية

سعر سيارة أزيرا 2024 سمارت

140.000 ريال سعودي

سعر سيارة أزيرا 2024 سمارت بلس

150.000 ريال سعودي

سعر سيارة أزيرا 2024 نص فل

163.000 ريال سعودي

سعر سيارة أزيرا 2024 بريميوم