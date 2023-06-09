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عدن - ياسمين التهامي - تويوتا تغزوا الأسواق السعودية .. تعرف على ميزات تويوتا هايلكس 2023 الجبارة وسعر جميع فئاتها

ان وحش سيارة تويوتا هايلوكس 2023م جاءت هذه المرة باصدارين جديدين فقط من المحركات الديزل سعة 2.8 لتر و سعة 2.8 لتر حيث ان النسخة الوحيدة من المحرك البنزين لهذه السيارة فهي سعة 2.7 لتر .

كما انها متوفر من هذه السيارة اصدارين الطويل و القصير و بالتالي فإن لديها العديد من الطرازات و التي تختلف في قيمتها السعرية لاختيار الشكل المناسب لك : فئة جي ال الديزل قصير سعة 2.4 سعرها 95,335 ريال .

بقية التفاصيل في الاسفل

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فئة جي ال سعة 2.8 لتر ديزل قصير بسعر 98,325 ريال .

فئة جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.4 لتر ديزل الطويل بسعر 116,380 ريال .

فئة جي ال اكس بالدفع الرباعي ديزل سعة 2.8 لتر طويل بسعر 119,945 ريال .

فئة جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر ديزل طويل اوتوماتيكي بسعر 124,890 ريال .

فئة جي ال اكس بنزين سعة 2.7 قصير بسعر 95,220 ريال .

فئة جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.7 لتر طويل بسعر 105,800 ريال .

اسعار تويوتا هايلكس 2023 غمارتين أما في إصدار غمارتين فإن عدد الفئات اكثر بالاحتفالات فين اصدارات المحرك وكذلك الطول و ايضا ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي واليك قائمة الاسعار :

فئة جي ال بالدفع الثنائي ديزل سعة 2.4 لتر بسعر 109,595 ريال .

فئة جي ال 2 بالدفع الرباعي سعة 2.4 لتر ديزل بسعر 127,995 ريال .

فئة اي جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.4 لتر ديزل بسعر 154,790 ريال .

فئة اس كي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.4 لتر ديزل اوتوماتيك بسعر 106,310 ريال .

فئة اس جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر ديزل بسعر 162,380 ريال .

فئة اس جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر ديزل اوتوماتيك بسعر 168,245 ريال .

فئة جي ال اكس المطولة بمحرك بنزين سعة 2.7 لتر بسعر 113,045 ريال .

فئة جي ال اكس 2 المطورة سعة 2.7 لتر بنزين بسعر 117,875 ريال .

فئة اس جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.7 لتر بسعر 136,045 ريال .

فئة اس جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.7 لتر مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بسعر 141,450 ريال .

فئة ادفنشر بالدفع الرباعي بمحرك بنزين سعة 4.0 لتر اوتوماتيكي سعرها 170,775 ريال .

فئة ادفنشر بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر اوتوماتيك ديزل بسعر 181,125 ريال .

فئة جي ال قصير بالدفع الرباعي بمحرك بنزين سعة 4.0 لتر اوتوماتيكي بسعر 171,120 ريال .

فئة جي ار قصير بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر ديزل اوتوماتيك بسعر 184,805 ريال .

مواصفات محرك تويوتا هايلكس 2023 محرك ديزل 2.4 غمارة

هذا الاصدار هو سعة 2.4 لتر بعدد 4 سلندر ديزل من نوع تيربو وبقوة 147 حصان عند عدد لفات 3400 لفة في الدقيقة و عزم الدوران 343 نيوتن متر عند عدد لفات يتراوح ما بين 1400 الى 2800 لفة في الدقيقة و ناقل الحركة ذو 5 سرعات يدوي أو أوتوماتيكي .

محرك 2.4 ديزل غمارتي

يتوفر نفس المحرك في هذه السيارة بنسخة غمارتين و لكنه يختلف في مقدار القوة و كذلك في صرفية الوقود .

محرك سعة 2.4 لتر بعدد 4 سلندر من نوع تيربو ديزل و الذي ينتج عنه قوة 147.5 حصان عند عدد لفات 3400 لفة في الدقيقة .

عزم دوران المحرك 343 نيوتن متر عند عدد لفات 1400 الى 2800 لفة في الدقيقة و ناقل الحركة ذو 5 سرعات يدوي

محرك ديزل 2.8 غمارة

هذا الاصدار و الاعلى في الديزل و هو سعة 2.8 لتر بعدد 4 سلندر من نوع ديزل ينتج عنه قوة 201 حصان عند عدد لفات 3400 لفة في الدقيقة .

بينما عزم الدوران فهو 4520 نيوتن متر عند عدد لفات يتراوح ما بين 1400 الى 3400 لفة في الدقيقة ناقل الحركة ذو 6 سرعات يدوي و يتوفر منها اوتوماتيكي

محرك 2.7 بنزين غمارة

المحرك الوحيد الذي يعمل بالبنزين في نسخة هايلكس غمارة 2023 سعة 2.7 لتر بعدد 4 سلندر و ينتج عنه قوة 164 حصان عند عدد لفات 5200 لفة في الدقيقة .

عزم الدوران 245 نيوتن متر عند عدد لفات 4000 لفة في الدقيقة و ناقل الحركة ذو 5 سرعات يدوي .

محرك 4.0 بنزين

هذا الخيار من المحركات يعتبر اعلاهم من حيث القوة و لا يتوفر إلا في نسخة غمارتين من هذه السيارة .

محرك سعة 4.0 لتر بعدد 6 سلندر و الذي ينتج عنه قوة 235 حصان عند عدد لفات 5200 لفة في الدقيقة .

عزم دوران المحرك 376 نيوتن متر عند عدد لفات 3800 لفة في الدقيقة و ناقل الحركة ذو 6 سرعات اوتوماتيكي .

صرفية وقود هايلكس 2023

تختلف صرفية الوقود على حسب نسخة المحرك و كذلك على حسب تصميم السيارة سواء غمارة او غمارتين و اليك القائمة :

محرك 2.4 لتر ديزل غمارة يستهل 15.9 كم لكل لتر .

محرك 2.8 لتر ديزل غمارة تستهلك 16.1 كم لكل لتر .

محرك بنزين 2.7 لتر غمارة واحدة يستهلك 10.6 كم لكل لتر بنزين .

محرك 2.4 لتر ديزل غمارتين يستهلك 16.3 كم لكل لتر .

محرك 2.8 لتر ديزل غمارتين تستهلك 15.1 كم لكل لتر .

محرك بنزين سعة 2.7 لتر غمارتين يستهلك 10.4 كم لكل لتر بنزين .

محرك سعة 4.0 لتر بنزين غمارتين يستهلك 9.6 كم لكل لتر بنزين

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