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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يكشف عن طريقة سهلة لخفض الوزن ومقاومة السكر ورفع المناعة وتحسين البشرة

كشف باحث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن بعض فوائد الصوم المتقطع وقال “الخضيري”؛ عبر حسابه على “تويتر”، أن من فوائد الصوم المتقطع: “تحسين الصحة وجودة الحياة والنوم، وتخفيف الوزن وتحسين النشاط الجسمي ورفع المناعة ومقاومة الأمراض وتدعيم الوظائف الحيوية وتحسين البشرة والشعر”، مشيراً إلى أن الصوم المتقطع له عديدٌ من الفوائد الأخرى الكثيرة التي يمكن الشعور بها. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وأشار ، في تغريدة سابقة، أن دراسات أثبتت أن الصوم المتقطع يكسر مقاومة الأنسولين ويحسّن السكر والتراكمي لدى كثير من مرضى السكري النوع الثاني، وقال: “تصوم 16 ساعة عن الأكل، وممكن تشرب ماء فقط -ممكن من 8 بالليل إلى 12 الظهر- له 11 فائدة”.

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