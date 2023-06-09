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عدن - ياسمين التهامي - جمالها فاق التوقعات.. شاهد صور مسربة من حفل زفاف الوليد بن طلال على هذه الفتاة السعودية الحسناء

رغم مرور أكثر من 15 سنة على زواج الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، من السعودية “أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل”، إلا أن حفل زفافهما الأسطوري لا زال يتصدر أخبار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بين الفينة والأخرى، وخلال الأيام الماضية أعادت صفحات فنية على مواقع التواصل نشر صور من حفل زفاف الوليد وأميرة العيدان مؤكدين أن المنطقة العربية لم تشهد حفل زفاف اسطوري مثله حتى اليوم. وكان الأمير الوليد بن طلال قد تزوجت من أميرة الطويل في 2008، لكن زواجهما لم يستمر سوى 5 سنوات فقط، وانفصلوا دون انجاب أطفال، ولا زال سبب انفصالهم غامض حتى اليومويعد الأمير الوليد بن طلال أحد اثرياء العالم ، والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : ويمتلك الأمير الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية. أما أميرة الطويل​ فهي سيدة أعمال سعودية تحمل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأميركية. ولدت أميرة بنت عيدان بن نايف بن سحمي الطويل العصيمي العتيبي في مدينة الدوادمي في منطقة الرياض في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983 درست مراحلها المبكرة في مدارس رياض نجد الأهلية، والمرحلة الجامعية في جامعة نيو هيفن الأميركية وتحمل شهادة في إدارة الأعمال.تزوجت الأمير الوليد بن طلال عام 2008 من أميرة الطويل وكانت آخر زوجاته. وبعد مرور خمس سنوات، نشرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية خبر الطلاق بالتراضي بين الأمير السعودي الوليد بن طلال وزوجته أميرة الطويل وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الأمير الوليد اتفقت مع زوجها على الإنفصال بطريقة ودية مع المحافظة على علاقة طيبة بينهما في أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2013. وذكرت مصادر أخرى إلى أن أميرة هي التي طلبت الطلاق بسبب إصرار الأمير الوليد على عدم إنجاب أطفال منها. يذكر أن الأمير لم ينجب إلا من زوجته الأولى الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز وقد رزقا بولدين هما خالد وريم. الوليد بن طلال طالما عبّر عن تقديره ودعمه لما تقوم به الطويل، فوصفها بـ”الوجه المشرّف للمملكة”

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