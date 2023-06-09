شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية. رسالة بخط صدام حسين .. وابنته تفجر مفاجأة بشأن محتواها .. لن تصدقو ما ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية. رسالة بخط صدام حسين .. وابنته تفجر مفاجأة بشأن محتواها .. لن تصدقو ما ورد فيها؟

أجابت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على سؤال مذيع قناة “العربية” الذي ذكر فيه:” هل لديكي بعض المقاطع التي لم تبث على شاشة التلفزيو

وقالت “رغد” خلال مقابلة أجرتها مع قناة ” العربية”:” لا يوجد لدي أي مقاطع، لأن التصوير كان من قبل جهات معينة تم اختيارها في المحكمة من الجانبين الأمريكي والعراقي”

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

.وأضافت :” وصلني فقط الذي حصل على موافقة الجانب الأمريكي”، لافتة: “حتى بالكتابات والرسائل، أول رسالة وصلتني عبارة عن أربعة أسطر وباقي الورقة كلها محذوفة باللون الأسود “، موضحة:” حتى مذكرات والدي كانت مرقمة، وأجزاء كثيرة منها غير موجودة “. لمشاعدة الفيديو اضغط هنـــــا

.