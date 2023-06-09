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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اجمل مذيعة سعودية على قناة الحدث ظهرت اليوم جننت الشباب بجمالها الفتان

وظهرت الإعلامية في صور ، وهي تجلس في مسطحات خضراء، وكتبت تعليقات مستخدمة فيها أقوال الأمام الشافعي حين قال ” الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة ، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط

” .من هي تهاني الجهني؟تهاني بنت عوده المشدّقآآ الجهني، هي إعلامية سعودية ولدت في مدينة جدة، وهي في العقد الرابع من عمرها.بدأت تهاني الجهني مسيرتها الإعلامية سنة 2003م ، وكانت بدايتها كصحفية متعاونة في (صحيفة البلاد) عام 2004، ومن ثم تقلدت منصب مسؤولة تحرير القسم النسائي، وفي 2006 انتقلت إلى صحيفة المدينة وذلك بعد تخرجها من الجامعة.

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وفيمطلع سنة 2007م سافرت الى لبنان للعمل مراسلة في قناة الفضائية اللبنانية (LBC) من خلال برنامج (عيشوا معنا) وكان هذا أول ظهور لها على الشاشة.وبعدها ساهمت في إعداد برنامج صباح الخير يا عرب سنة 2008م، من مكتب قناة إم‌ بي‌ سيآآ بالسعودية، وانتجت العديد من التقارير لبرنامج إم بي سي في اسبوع

. وفي 2012، إنتقلت تهاني الجهني إلى قناة العربية في دبي، وعملت كمحررة في غرفة الأخبار، وقدمت الأخبار كأول مذيعة سعودية في القناة سنة 2013موصفت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، المذيعة السعودية “تهاني الجهني”، بأنها أجمل إعلامية عربية ظهرت على قناة الحدث الإخبارية، وأنها تتمتع بمواصفات جمال ساحرة، بالإضافة إلى الكاريزما وقوة الشخصية والحضور الذي يميزها عن غيرها من الاعلاميات العرب بشكل عام.وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن اعجابهم الشديد بجمال وشخصية المذيعة تهاني الجهني، مؤكدين أن عفويتها التي تظهر بها عادة على الشاشة هي سر الجاذبية التي جعلتها محبوبة عند الملايين من المشاهدين من مختلف الدول العربيةآآتهاني الجهني بين المنقبض والمنبسط : نشرت الإعلامية السعودية بقناة العربية تهاني الجهني أحد أقوال الأمام الشافعي، وهي تعرض صوراً لها اثناء قضائها اجازتها السنوية في الخارج. : شاهد اجمل مذيعة سعودية على قناة الحدث ظهرت اليوم جننت الشباب بجمالها الفتان

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