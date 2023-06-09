شبوة.. الآلاف يشيعون جثمان الشيخ "عبدالله الباني" ويجددون المطالبة بالقبض على جميع القتلة

المنامة - ياسر ابراهيم - شيع الآلاف من أبناء محافظة شبوة، عصر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الشيخ عبد الله الباني، مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان، الذي اغتيل غدرا على يد جنود من قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مصلى عيد الفطر بالمديرية ذاتها.



وجرت مراسم التشييع بحضور مندوب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الدكتور احمد زبين عطية وزير الأوقاف السابق وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والشخصيات والوجاهات الاجتماعية.



وأدى الآلاف الذين توافدوا من مختلف مديريات المحافظة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الباني في ملعب اليرموك، عقبها شارك عشرات الآلاف في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة الخالدية بمسقط راسه قرية الوسطى.





وعبر المشيعون عن الخسارة الكبيرة لرحيل الشيخ الباني، مشيدين بسيرته العظيمة في مجالات الدعوة والإرشاد والصحة وإصلاح ذات البين وجهاده ضد مليشيات الحوثي ابان سيطرتها على بيحان.



وأكدوا أن جريمة الاغتيال الآثمة التي طالت الشيخ الباني لم تزده إلا سمواً، بينما الحقت بالقتلة الخزي والعار، حين اغتالوا أحد أبرز القادة المناهضين لمليشيا الحوثي الإرهابية والمشروع الإيراني التدميري.



وجدد المشيعون مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسرعة العمل على القبض على ما تبقى من القتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحقهم جميعا.



ويعد الشهيد الباني من قادة العمل الإنساني والخيري والدعوي في مديرية بيحان، ومدير مكتب الصحة فيها، إضافة الى كونه شخصية جامعة ومقبولة من مختلف الأطياف والمكونات في المحافظة.

