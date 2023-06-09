شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الداخلية السعودية سيتم طرد ابناء هده الجنسية وطرد سفيرهم ولن نسمح بدخولهم المملكة مره اخرئ!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الداخلية السعودية عن الحملات الميدانية المشتركة التي تأتي لاجل متابعة وضبط مخالفي كافة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تمت في مدن المملكة اجمع، وذلك من الفترة 25 / 8 حتى 26 / 9 / 1444هـ ، واسفرت عن النتائج التالية:اولاً: ان إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة بلغ (16105) مخالفين، منهم (9551) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3977) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2577) مخالفاً لنظام العمل.
ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (393) شخصاً، (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(12%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (37) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. 23 متورطًا في جريمة كبرى.
ثالثاً: تم ضبط (23) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (22745) وافداً مخالفاً، منهم (19857) رجلاً، و(2888) امرأة.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به..
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السعودية سيتم طرد ابناء هده الجنسية وطرد سفيرهم ولن نسمح بدخولهم المملكة مره اخرئ!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.