شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق صافرات الإنذار لسكان هذه المناطق تحسبا لهذا الحدث الصادم وتحذر المواطنين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - السعودية تطلق صافرات الإنذار لسكان هذه المناطق تحسبا لهذا الحدث الصادم وتحذر المواطنين
حذر المركز الوطني للأرصاد سكان منطقة عسير في السعودية، الثلاثاء، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم.
وذكر «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه يتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في: «المجاردة- بارق- محايل» من الثانية ظهراً حتى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.
بقية التفاصيل في الاسفل
اقراء ايضاً :
وأضاف أن هذه الحالة سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق صافرات الإنذار لسكان هذه المناطق تحسبا لهذا الحدث الصادم وتحذر المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.