محافظ سقطرى: لا خسائر بشرية في الأرخبيل بسبب الامطار المستمرة منذ أسبوع

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ أرخبيل سقطرى "أن لا خسائر بشرية بسبب الأمطار الغزيرة"، في الوقت الذي تشهد الجزيرة منخفض الجوي منذ نحو أسبوع بأمطار غزيرة متواصلة وسيول جارفة في مناطق جنوب أرخبيل سقطرى.



وقال المحافظ رأفت الثقلي "ان موجة الامطار والسيول المستمرة في ارخبيل سقطرى، خلفت اضراراً مادية في الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الحيازات الزراعية، وقوارب الصيد، والخدمات الاساسية، دون تسجيل اية خسائر بشرية".



جاء ذلك خلال اتصال مع رئيس مجلس الرئاسة، رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وذلك للاطمئنان على الاوضاع في المحافظة التي تشهد منذ اسبوع امطاراً غزيرة، وسيولاً جارفة، بسبب المنخفض الجوي. وفق ما نقلت وكالة "سبأ".



وأفادت الوكالة "أن الرئيس "العليمي" استمع الى ايجاز اولي بشأن الاضرار التي خلفتها السيول والامطار الغزيرة في انحاء متفرقة من المحافظة، وجهود السلطة المحلية والجهات المعنية في عمليات الاغاثة، والانقاذ ومساعدة المتضررين".



وحث الرئيس العليمي "الحكومة والسلطة المحلية على مضاعفة الجهود المنسقة مع المنظمات الاغاثية للحد من اضرار المنخفض الجوي، وتقديم العون، والمساعدات اللازمة للعائلات المنكوبة".

وفي وقت سابق مساء أمس الجمعة، حذر مركز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في العاصمة المؤقتة عدن، من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن، داعياً إلى عدم الإبحار في أقصى المياه الإقليمية الشرقية للبلاد.

