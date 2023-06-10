شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد 33 عامًا من الزواج.. سعودية تثبت عدم حصولها على المهر في أغرب قضايا الطلاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثبتت محكمة غرب السعودية مهر مواطنة تزوجت قبل 33 عاماً وطالبت بإرجعه لها، وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة «عكاظ» أكدت المحكمة السعودية أن السيدة لها مهر يصل لـ«50 ألف ريال»، ولم تستلم المهر منذ ذلك الحين حتى انتهت العلاقة الزوجية.

وقضت المحكمة خلال أيام منذ رفعها للدعوى وتقييدها بالمحكمة باستحقاق الزوجة مهرها المدوّن في عقد الزواج وألزمت به الزوج، وبات الحكم نهائياً بمصادقة محكمة الاستئناف. وفي التفاصيل، تقدمت مواطنة خمسينية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت بأنها تزوجت قبل 33 عاماً وأنجبت 5 أبناء قبل أن تنتهي علاقتها الزوجية بفسخ عقد الزواج، وأنها لم تستلم مهرها المقرر بـ50 ألف ريال منذ ذلك الوقت، وأضافت أن والدها عند تحرير عقد النكاح «دق على صدره» ودوّن أنه استلم المهر، وهو ما لم يحدث. وأوضحت المدعية أن سبب عدم استلامها المهر وصمتها كون زوجها كان يضارب في الأسهم والبورصة ويحتاج إلى السيولة، ووعدها بتعويضها بعد عودته من السفر، لكنه لم يلتزم بوعده، إلى جانب إصراره على استقالتها من عملها ثم تعويضها، ولكنه لم يلتزم أيضاً بوعده، وبرّرت سكوتها عن المطالبة منعاً للمشكلات وإرضاء له. وزاد على ذلك أن حصل على مبالغ مالية من مستحقاتها الوظيفية عقب استقالتها بحجة بناء وتأثيث المنزل ولم يلتزم بما وعد به، وظل يحصل على أموال منها حتى تزوج عليها، ما دفعها للحصول على الطلاق.

.: سألت المحكمة الزوجة عن الدليل في صحة أقوالها، فقالت: «لا بينة سوى ما ذكرت، وأبدت استعدادها لأداء اليمين بعد أن طلب الزوج أن تقسم على صحة دعواها، وجرى تحليف الزوجة على الصيغة التالية»والله العظيم أن المدعى عليه زوجي سابقاً عقد عليّ بمهر 50 ألف ريال ولم يسلمني إياه ولا شيء منه«. وعلى الرغم من ذلك أنكر الزوج عدم تسليم المهر، وقال إن زوجته استلمته. .: بعد 33 عامًا من الزواج.. سعودية تثبت عدم حصولها على المهر في أغرب قضايا الطلاق

: أثبتت محكمة غرب السعودية مهر مواطنة تزوجت قبل 33 عاماً وطالبت بإرجعه لها، وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة «عكاظ» أكدت المحكمة السعودية أن السيدة لها مهر يصل لـ«50 ألف ريال»، ولم تستلم المهر منذ ذلك الحين حتى انتهت العلاقة الزوجية.

وقضت المحكمة خلال أيام منذ رفعها للدعوى وتقييدها بالمحكمة باستحقاق الزوجة مهرها المدوّن في عقد الزواج وألزمت به الزوج، وبات الحكم نهائياً بمصادقة محكمة الاستئناف.

وفي التفاصيل، تقدمت مواطنة خمسينية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت بأنها تزوجت قبل 33 عاماً وأنجبت 5 أبناء قبل أن تنتهي علاقتها الزوجية بفسخ عقد الزواج، وأنها لم تستلم مهرها المقرر بـ50 ألف ريال منذ ذلك الوقت، وأضافت أن والدها عند تحرير عقد النكاح «دق على صدره» ودوّن أنه استلم المهر، وهو ما لم يحدث.

وأوضحت المدعية أن سبب عدم استلامها المهر وصمتها كون زوجها كان يضارب في الأسهم والبورصة ويحتاج إلى السيولة، ووعدها بتعويضها بعد عودته من السفر، لكنه لم يلتزم بوعده، إلى جانب إصراره على استقالتها من عملها ثم تعويضها، ولكنه لم يلتزم أيضاً بوعده، وبرّرت سكوتها عن المطالبة منعاً للمشكلات وإرضاء له.

وزاد على ذلك أن حصل على مبالغ مالية من مستحقاتها الوظيفية عقب استقالتها بحجة بناء وتأثيث المنزل ولم يلتزم بما وعد به، وظل يحصل على أموال منها حتى تزوج عليها، ما دفعها للحصول على الطلاق.: سألت المحكمة الزوجة عن الدليل في صحة أقوالها، فقالت: «لا بينة سوى ما ذكرت، وأبدت استعدادها لأداء اليمين بعد أن طلب الزوج أن تقسم على صحة دعواها، وجرى تحليف الزوجة على الصيغة التالية»والله العظيم أن المدعى عليه زوجي سابقاً عقد عليّ بمهر 50 ألف ريال ولم يسلمني إياه ولا شيء منه«.

وعلى الرغم من ذلك أنكر الزوج عدم تسليم المهر، وقال إن زوجته استلمته. ...: بعد 33 عامًا من الزواج.. سعودية تثبت عدم حصولها على المهر في أغرب قضايا الطلاق.