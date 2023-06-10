شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-9-2022 أمام الجنيه المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-9-2022 أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 5.13 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الافريقي الدولي حقق سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي، 4.99 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر، إلى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. سعر صرف العملة السعودية في المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، إلى 4.97 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، 5.13 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. سعر العملة السعودية في بنك أبوظبي الأول وصل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول، إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، 5.09 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

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