اليمن.. قوات الجيش تعلن إحباط محاولتي تسلل حوثية شمال وغربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، الليلة الماضية، إحباط محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، في محيط مدينة تعز، وريفها الغربي (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان له في الساعة الأولى من فجر اليوم، أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في اتجاه مواقع الجيش في منطقة الكدمة بمديرية مقبنة في الريف الغربي للمحافظة".



وفي بيان منفصل آخر، أعلن الجيش، إحباط محاولة تسلل مماثلة في اتجاه مواقع الجيش في محيط الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز.



ولم يشر إعلام الجيش على الفور إلى تفاصيل إضافية عن نتائج تلك المحاولتين الفاشلتين.

يأتي ذلك ضمن تصعيد المليشيا المتواصل منذ أكثر من أسبوعين في جبهات المحافظة المحاصرة، وذلك في تحدٍ سافر للجهود الأممية والدولية الرامية إلى تجديد الهُدنة وإعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

