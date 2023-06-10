شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جمهور غفير على المشهورة السعودية "الجادل القحطاني" في عفيف عند إعلانها في أحد محلات العطارة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مدينة عفيف السعودية، الجمعة، حدثاً غير مسبوق، حيث تجمّع الآلاف من المعجبين والمهتمين بالطب البديل أمام أحد محلات العطارة التي أعلنت عن وجود الدكتورة الجادل القحطاني، المعروفة بخبرتها في الأعشاب والتداوي الشعبي.

وأثارت القحطاني اهتمام الجمهور بحضورها اللافت داخل أحد محلات العطارة في مدينة عفيف (على خطّ الرياض مكة)، وهناك تحدثت مع بعضهم عن فوائد بعض النباتات والزيوت الطبيعية. وأجابت على أسئلة الموجودين حول مشاكلهم الصحية.

ووثّق مقطع فيديو من زيارة الجادل القحطاني في منطقة عفيف، تجمّع كثير من المعجبين والفضوليين حولها. وذلك بسبب افتتاحها محلّاً لبيع العطور أو تصوير إعلان له.

اللافت في زيارة الجادل القحطاني، هو الاستقبال الحار الذي قوبلت به من قبل الحضور، الذين أشادوا بمعرفتها وخبرتها وأسلوبها المميز.

وقد تم تسجيل هذا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور وفيديوهات للقحطاني وسط جمهور بالعشرات.